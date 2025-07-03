Чтобы обойти санкции Россия построила оборонный завод в Венесуэле: что там будут производить

Первая очередь завода имеет 4 линии производства, две из которых предназначены для сборки боеприпасов с пулями со стальным сердечником, еще две — для патронов с трассирующей пулей и холостых.

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В Венесуэле компания "Рособоронэкспорт" Госкорпорации Ростех завершила строительство первой очереди завода по выпуску патронов калибра 7,62 мм для автоматов Калашникова. Предприятие будет выпускать до 70 миллионов патронов в год. Об этом сообщается на сайте компании "Ростех".

Отмечается, что первая очередь завода имеет 4 линии производства, две из которых предназначены для сбора боеприпасов с пулями со стальным сердечником, еще две — для патронов с трассирующей пулей и холостых.

"В ближайшее время планируется ввести в строй другие производственные корпуса, что обеспечит полный цикл производства патронов и автоматов Калашникова на территории Венесуэлы для национальной армии, полиции и других силовых ведомств. Это важный шаг в развитии технологического сотрудничества с нашим ключевым партнером в Латинской Америке", — сказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

В РФ говорят, что за одну рабочую смену каждой производственной линии могут выпускаться десятки тысяч патронов. Уже испытали работу линии, которая подтвердила качество продукции и соответствие заявленным характеристикам.

Кроме того, на предприятии запущен в эксплуатацию корпус уничтожения отходов.

В РФ не скрывают, что построили завод в Венесуэле из-за санкционного давления.

В наших ближайших планах — сдача второй очереди предприятия, после которой будет реализована полная технологическая цепочка производства".

Напомним, что в России создали боевого робота с лазером, его могут применять в Украине. Робот предназначен для быстрого разминирования территорий и уже готов к серийному выпуску.

Также сообщалось, что российские инженеры испытали лазерное оружие против дронов на полигоне в Херсонской области. Прототип способен прожигать моторы и батареи FPV-дронов