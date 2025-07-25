Договір із Трампом на $10-30 млрд: США купуватимуть дрони в Україні, — Зеленський

"Мегаугода" з Дональдом Трампом починає реалізовуватися: Штати купуватимуть українські безпілотники. Виробництво БПЛА відкриють і в інших країнах.

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Договори підготують секретар РНБО Рустем Умєров, глава Міноборони Денис Шмигаль і радник Офісу президента зі стратегічних питань Олександр Камишин. Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

"З Америкою, із президентом [Дональдом] Трампом ми домовилися, що вони будуть купувати в нас дрони. Є така домовленість. Я поставив завдання Умерову, Шмигалю і Камишину", — зазначив глава держави.

Зараз дуже важливо підготувати відповідний договір на велику суму, додав Зеленський.

Також український військово-промисловий комплекс створює виробничі лінії безпілотників в інших країнах. Угода з Данією передбачає спільне виробництво далекобійних БПЛА на її території, доповнює агентство Liga.net.

Частину техніки Україні відправлять під час війни, а після її завершення дрони підуть на потреби данської армії. Схожі проєкти обговорюють із Норвегією та Німеччиною.

"Мегаугода" для Трампа від Зеленського

Про нову угоду між Україною і США Зеленський говорив в інтерв'ю газеті New York Post 17 червня поточного року. Штати куплять перевірені на фронті українські дрони, а натомість дозволять купівлю низки американського озброєння.

Президент України називав майбутню угоду "мегаугодою і виграшем для обох сторін". Дрони ЗСУ добре показали себе в бойових умовах: вони проривали засоби ППО оборони РФ, знищують стратегічні бомбардувальники і завдають ударів по цілях на відстані до 1300 кілометрів.

Україна хоче поділитися зі Штатами досвідом ведення війни в сучасних умовах, який вона здобула за понад три роки бойових дій зі ЗС РФ.

Дрони та інші бойові секрети мають допомогти США і НАТО підготуватися до "війни нового покоління", упевнений Зеленський.

Нагадаємо, українські військові показували нову російську систему придушення дронів. Технологія сканує діапазони від 4,9 до 6,2 ГГц.

ЗС РФ уночі 24 липня вдарили по Одесі дронами "Шахед". БПЛА влучили в житлову дев'ятиповерхівку і ринок "Привоз".