США випробували в Україні штучний інтелект Safe Pro: його вбудували у дрони Black Widow

Американська компанія Red Cat інтегрувала у свої ударні дрони Black Widow штучний інтелект від Safe Pro Group Inc. Систему ШІ натренували, використовуючи дані з України.

Технологія аналізу зображень Safe Pro на базі ШІ дозволяє дронам Black Widow виявляти понад 150 типів вибухонебезпечних предметів, включаючи наземні міни, протипіхотні міни, касетні боєприпаси та нерозірвані боєприпаси у режимі реального часу, повідомляє Red Cat.

Як пояснюють у компанії, система виявлення об'єктів загроз (SPOTD) від Safe Pro обробляє відео у форматі 4k на борту Black Widow та передає дані до військових платформ, таких як Tactical Assault Kit (ATAK) армії США.

Окрім того, дрони отримали модуль SPOTD Navigation, Observation and Detection Engine (NODE). Він є навігаційним і картографічним ядром, що дозволяє створювати інтерактивні 2D і 3D карти із розташуванням загроз.

У Red Cat стверджують, що технологія SPOTD використовує один з найбільших у світі наборів даних про міни та невибухлі боєприпаси. Йдеться про зображення високої якості та геопросторові дані з GPS-мітками, збрані за допомогою дронів в Україні. Всього було проаналізовано понад 1,88 мільйона знімків та виявлено понад 34 200 загроз на площі 8 119 гектарів.

"Як показали події в Україні, поле бою стрімко змінюється, що створює критичну потребу в забезпеченні військових доступом до покращеної ситуаційної обізнаності в режимі реального часу. Використовуючи можливості дрона Black Widow у поєднанні з перевіреною в боях технологією виявлення загроз Safe Pro, ми створили платформу, здатну унікально задовольнити потреби армії США в оперативній розвідці на полі бою", — сказав гендиректор Safe Pro Group Inc. Ден Ердберг.

Нагадаємо, до кінця 2025 року американо-німецький стартап Auterion передасть Україні 33 000 своїх ударних комплектів для безпілотників зі штучним інтелектом.

Фокус також повідомляв, що український стартап Swarmer, який розробляє рішення на основі ШІ для автономності дронів, залучив 15 млн доларів від американських інвесторів.