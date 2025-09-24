Защитит дроны от "дружественного огня": как работает новая система UA DroneID (фото)

Организация "Аэроразведка" и компания Cossack Labs представили систему UA DroneID, которая позволяет четко определять "свой-чужой", уменьшая риск сбивания собственных беспилотников.

Related video

Система UA DroneID была продемонстрирована на выставке Brave1 Defense Tech Valley 2025. Об этом сообщает портал DOU.

По данным "Аэроразведки", внедрение UA DroneID позволило уменьшить случаи friendly fire на 90%. Технология показывает позиции собственных бортов в боевых ИТ-системах, в частности на платформе DELTA, передает телеметрию и данные миссии в реальном времени, а также верифицирует результаты боевого применения.

Презентация UA DroneID на Defense Tech Valley 2025 Фото: dou.ua

Как отмечают в организации, до этого координация между подразделениями часто происходила через чаты. Из-за отсутствия защищенной идентификации до 50% дронов сбивались "дружественным огнем" с помощью РЭБ, ПВО и БПЛА-перехватчиков.

Сейчас система интегрирована с разведывательными дронами, ударными БПЛА, дронами-перехватчиками, а также с наземными и морскими беспилотниками. Решение уже используют более 15 компаний, еще десятки ожидают подключения.

Важно

ВСУ поразили российские ЗРК "Тор-2" стоимостью $50 млн, применив инновационное решение (видео)

За архитектуру протокола, криптографию и защиту телеметрии UA DroneID отвечает Cossack Labs. Минцифры помогает производителям интегрировать решения, а Минобороны координирует весь процесс и определяет требования к системе.

"UA Drone ID уже протестировали в боевых условиях с ударными дронами. Она точно повышает эффективность и безопасность миссий и дает лучшее понимание ситуации на поле боя во время выполнения задач", — отмечал ранее глава Минцифры Михаил Федоров.

Напомним, украинская компания Deviro разработала систему "Снич", которая позволяет разведывательным БПЛА уклоняться от дронов-перехватчиков.

Фокус также сообщал, что американская компания Northrop Grumman испытает беспилотник Beacon, который может полностью управляться ИИ.