Тяжелее сбивать: система "Сніч" позволит дронам уклоняться от БПЛА-перехватчиков

Украинская компания Deviro разработала систему "Сніч", призванную защитить разведывательные беспилотники от ударов вражеских дронов-перехватчиков.

Сейчас "Сніч" испытывается группой военных "бета-тестировщиков". Об этом представители DEVIRO рассказали порталу "Милитарный" на выставке Defense Tech Valley 2025.

Сообщается, что принцип работы "Сніча" напоминает российское решение "Уклонист". Система распознает в воздухе вражеские дроны-перехватчики, после чего автоматически запускает режим маневрирования.

Модуль состоит из дополнительной камеры, способной обнаруживать российские БПЛА и давать команду на уклонение. По словам разработчиков, такая конфигурация "не оптимальна", поскольку оставляет слепые зоны.

Ввиду этого, параллельно с полевыми испытаниями Deviro работает над версией "Сніча", которая будет полагаться на радиоэлектронную разведку (РЭР). Она будет обнаруживать сигналы дронов-перехватчиков, а также подавлять их с помощью встроенной системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), подобно российскому "Зеркальцу".

Систему планируют использовать на разведывательных дронах "Лелека-100", включая новейшую модель "Лелека-100M2R". Впоследствии первое поколение систем "Сніч" должно стать общедоступным, после чего производитель запустит модернизацию уже имеющихся БПЛА.

Напомним, россияне начали устанавливать на разведывательные беспилотники СКАТ 350М заводские модули для уклонения от украинских зенитных FPV-дронов.

Фокус также сообщал, что российские специалисты в особой экономической зоне "Алабуга" ищут решение для защиты "Шахедов" от зенитных дронов.