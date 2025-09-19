"Были когда-то мемы": украинский БПЛА "Аист-100" больше не будет дрожать (видео)

Украинская компания DeViro модернизировала свой разведывательный беспилотник "Аист-100", увеличив запас хода и решив проблему со стабилизацией камеры.

Отечественный разведчик-ретранслятор "Аист-100М2R" ищет цели для ударного дрона "Булава" и обеспечивает связь на больших расстояниях. Об улучшении беспилотника представители DeViro рассказали порталу "Милитарный" на выставке Defense Tech Valley 2025.

Сообщается, что оптический модуль дрона был серьезно переработан. Моторизованный объектив заменили на мультисенсорную платформу с фиксированными линзами. Это устранило проблемы с фокусом после жестких посадок и значительно улучшило стабилизацию, обеспечив лучшее качество изображения.

"Мы сделали очень много работы над ошибками. Были когда-то мемы о треморе кота, который трясется и все писали "это Аист-100″. Сейчас этого нет, все желающие могут обратиться для обновления программного обеспечения", — отметили в DeViro.

Кроме того, разработчики увеличили запас хода дрона "Аист-100". Время полета беспилотника выросло с трех до пяти часов.

Дрон "Аист-100": что о нем известно

Комплекс "Аист-100" предназначен для аэроразведки, патрулирования, картографирования местности с возможностью передачи оперативной информации и получения точных географических координат в режиме реального времени.

БПЛА транслирует видео в кодированном виде, что затрудняет его перехват. На него также можно установить отдельную фотокамеру, запрограммированную на съемку фотографий с заданным интервалом времени или по команде, поступающей из системы автопилота.

Дрон "Аист-100" способен работать в условиях радиопомех или блокировки систем спутниковой навигации GPS/ГЛОНАСС. Он может взлететь и приземлиться в режиме радиомолчания, а оператор имеет возможность включать или выключать видеотрансляцию в течение всего полета.

Функция автоматизированного управления значительно упрощает работу оператора, позволяя сосредоточиться на анализе полученных разведывательных данных. Также доступен режим комбинированного управления с частичным вмешательством оператора и возможностью направлять аппарат в нужном направлении.

Напомним, украинский барражирующий боеприпас "Булава" от компании DeViro получил более мощную боевую часть и удвоенную дальность для поражения важных целей в российском тылу.