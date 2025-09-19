Ответ "Ланцету": обновленный украинский дрон "Булава" будет лететь вдвое дальше (фото)

Украинский барражирующий боеприпас "Булава" от компании DeViro получил более мощную боевую часть и удвоенную дальность для поражения важных целей в российском тылу.

Дрон "Булава", ранее работавший в радиусе 55 км, теперь способен поражать цели на расстоянии более 100 км с помощью новой боевой части весом 5 кг. Об этом разработчики рассказали порталу "Милитарный" на выставке Defense Tech Valley 2025.

"БЧ весом в 3,6 кг может вывести из строя, повредить, иногда уничтожить цель, но увеличение веса позволяет умножить шанс, что второй удар не понадобится", — отметил технический директор DeViro Денис Чумаченко.

Модернизированный дрон "Булава" Фото: Милитарный

Модернизированный беспилотник способен находиться в воздухе 75 минут и отличается от предыдущих версий удлиненными на 7 сантиметров крыльями. При этом модели с меньшей боевой частью остаются в серийном производстве.

По словам разработчиков, обе версии "Булавы" могут нести семь типов боевых частей (осколочная, термобарическая, кумулятивная и т.д.), но они не взаимозаменяемы, поскольку принцип применения Х-образных беспилотников требует точного центрирования веса.

Что известно о дроне "Булава"

Баражущий боеприпас "Булава" был впервые представлен на международной оборонной выставке Eurosatory 2024 в Париже. Дрон визуально похож на российский "Ланцет", в частности за счет аэродинамического решения с Х-образными крыльями. Такая конструкция делает аппарат более маневренным, позволяя поражать цели в наименее защищенных участках.

Дрон "Булава" в 2024 году Фото: Defence Express

Тогда сообщалось, что "Булава" взлетает из катапульты и имеет общий взлетный вес 11 килограммов, из которых 3,6 килограмма приходится на мощную комбинированную кумулятивно-термобарическую боевую часть. Первая версия БПЛА могла находиться в воздухе до 50 минут, разгоняться до 100 км/ч и поражать цели на расстоянии до более 60 километров.

Важно

БПЛА получил функцию машинного зрения, которая позволяет ему автоматически обнаруживать и сопровождать цель. Кроме поражения цели, выбранной оператором, БПЛА также может атаковать объекты по координатам.

Беспилотник "Булава" устойчив к действию вражеских средств радиоэлектронной борьбы, может фиксировать спуфинг (подмену сигналов), а также может объединяться в единый контур с разведывательными дронами.

Напомним, в России заявили о разработке технологии, которая может увеличить дальность дронов на оптоволоконной связи в четыре раза.

Фокус также сообщал, что в Украине разработали БПЛА-ретранслятор "Паук Допхина", способный увеличить дальность поражения обычных FPV-дронов до более 60 километров.