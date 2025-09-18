Дальность вражеских БПЛА на оптоволокне увеличится в 4 раза: что придумали в РФ

В Российской Федерации заявили о разработке технологии, которая позволит дронам на оптоволоконной связи залетать намного дальше.

Инженеры противника придумали связку БПЛА, в центре которой находится дрон-"ретранслятор", пишет российское медиа Mash. Россияне утверждают, что это позволит увеличить дальность дронов на оптоволокне в четыре раза.

Идея заключается в том, чтобы соединить базовый беспилотник с боевым с помощью оптоволоконного кабеля. Во время полета расстояние между БПЛА должно меняться так, чтобы каждый из них находился в нужной точке. Пока один дрон выполняет боевую задачу, другой обеспечивает наблюдение и связь, оставаясь вне зоны действия РЭБ.

"Глаза и руки в одной связке", — подчеркнули российские журналисты.

Как отмечают в РФ, оптоволокно автоматически тянется и укорачивается в полете. При слишком сильном натяжении кабель автоматически отсоединяется, предотвращая повреждение дронов.

Сообщается, что к базовому БПЛА можно подключать сразу несколько боевых дронов. По завершению миссии основной дрон возвращается, а кабель втягивается.

"Так беспилотники и выживают дольше, и работают эффективнее, при этом кабель не путается о землю", — подытожили авторы.

Напомним, украинский специалист по радиотехнологиям Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщил, что россияне завершили испытания БПЛА "Молния" на оптоволокне.

Фокус также сообщал, что Минобороны Украины допустило к эксплуатации в Силах обороны более 80 новых беспилотников с оптоволоконным каналом управления