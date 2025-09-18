Дальність ворожих БПЛА на оптоволокні збільшиться в 4 рази: що придумали в РФ

В Російські Федерації заявили про розробку технології, яка дозволить дронам на оптоволоконному зв'язку залітати набагато далі.

Інженери противника придумали зв'язку БПЛА, в центрі якої перебуває дрон-"ретранслятор", пише російське медіа Mash. Росіяни стверджують, що це дозволить збільшити дальність дронів на оптоволокні в чотири рази.

Ідея полягає в тому, щоб з'єднати базовий безпілотник з бойовим за допомогою оптоволоконного кабелю. Під час польоту відстань між БПЛА має змінюватися так, щоб кожен з них перебував у потрібній точці. Поки один дрон виконує бойове завдання, інший забезпечує спостереження і зв'язок, залишаючись поза зоною дії РЕБ.

"Очі і руки в одній зв'язці", — наголосили російські журналісти.

Як зазначають у РФ, оптоволокно автоматично тягнеться і вкорочується в польоті. При занадто сильному натяжінні кабель автоматично від'єднується, запобігаючи пошкодженню дронів.

Повідомляється, що до базового БПЛА можна підключати одразу кілька бойових дронів. По завершенню місії основний дрон повертається, а кабель втягується.

"Так безпілотники і виживають довше, і працюють ефективніше, при цьому кабель не плутається об землю", — підсумували автори.

Нагадаємо, український фахівець з радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив, що росіяни завершили випробування БПЛА "Молния" на оптоволокні.

Фокус також повідомляв, що Міноборони України допустило до експлуатації у Силах оборони понад 80 нових безпілотників з оптоволоконним каналом управління