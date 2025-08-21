Арсенал ЗСУ поповнили 100 нових БПЛА на оптоволокні та дронів-перехоплювачів: що відомо

Міністерство оборони України допустило до експлуатації у Силах оборони понад 80 нових безпілотників з оптоволоконним каналом управління та понад 25 зразків дронів-перехоплювачів.

Усі згадані БПЛА вироблені в Україні та допущені до експлуатації у 2025 році, йдеться на офіційному сайті Міноборони України. За даними відомства, наразі пріоритетним завданням є масштабувати виробництво найефективніших моделей.

"Міноборони зосереджує більше зусиль та ресурсів на розробці та виробництві ефективних засобів ураження, які сьогодні є критично необхідними. Йдеться, зокрема, про БПЛА з оптоволоконним каналом управління та безпілотники-перехоплювачі ворожих розвідувальних та ударних дронів", — сказав перший заступник Міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

Як зазначають у відомстві, оптоволокно забезпечує канал управління і передачі відео, повністю захищений від будь-яких засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ). Масове виробництво і використання у військах дронів на оптоволокні почалось у 2025 році.

Повідомляється, що на озброєнні Сил оборони Україні вже є оптоволоконні БПЛА різних конструкцій, здатні нести різне бойове навантаження та уражати ворожі цілі на різній глибині фронту.

Нагадаємо, українська компанія "Дефендер Дінамікс" розробила лінійку дронів "Фотон", призначених для знищення ворожих безпілотників в автоматичному режимі.

Фокус також повідомляв, що в Україні було зафіксовано новий безпілотний літальний апарат невідомого походження. Згодом експерт повідомив, що це український дрон.