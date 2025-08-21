Арсенал ВСУ пополнили 100 новых БПЛА на оптоволокне и дронов-перехватчиков: что известно

Министерство обороны Украины допустило к эксплуатации в Силах обороны более 80 новых беспилотников с оптоволоконным каналом управления и более 25 образцов дронов-перехватчиков.

Все упомянутые БПЛА произведены в Украине и допущены к эксплуатации в 2025 году, говорится на официальном сайте Минобороны Украины. По данным ведомства, сейчас приоритетной задачей является масштабирование производства эффективных моделей.

"Минобороны сосредоточивает больше усилий и ресурсов на разработке и производстве эффективных средств поражения, которые сегодня являются критически необходимыми. Речь идет, в частности, о БПЛА с оптоволоконным каналом управления и беспилотниках-перехватчиках вражеских разведывательных и ударных дронов", — сказал первый заместитель Министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

Как отмечают в ведомстве, оптоволокно обеспечивает канал управления и передачи видео, полностью защищенный от любых средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Массовое производство и использование в войсках дронов на оптоволокне началось в 2025 году.

Сообщается, что на вооружении Сил обороны Украины уже есть оптоволоконные БПЛА различных конструкций, способные нести различную боевую нагрузку и поражать вражеские цели на разной глубине фронта.

Напомним, украинская компания "Дефендер Динамикс" разработала линейку дронов "Фотон", предназначенных для уничтожения вражеских беспилотников в автоматическом режиме.

Фокус также сообщал, что в Украине был зафиксирован новый беспилотный летательный аппарат неизвестного происхождения. Впоследствии эксперт сообщил, что это украинский дрон.