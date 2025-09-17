"Ножицями обрізали": у ДПСУ знешкодили оптоволокнонні БПЛА ворога простим рішенням (відео)
Прикордонник «Сталевого кордону» Державної прикордонної служби України (ДПСУ) розповів, як ведеться боротьба проти російських безпілотників, що використовують оптоволоконний зв'язок.
Оптоволоконні дрони РФ виробляються серійно, про що свідчать вбудовані в котушки камери. Досвідом ураження таких БПЛА поділився військовий з позивним "Ведучий", який служить у підрозділі розвідки "Аскольд" бригади "Сталевий кордон".
Як зазначають у ДПСУ, підрозділ "Аскольд" поєднує розвідку, ударні дрони та РЕБ в єдину систему. Прикордонники шукають озброєння, військову техніку та позиції Збройних сил Російської Федерації.Важливо
За словами "Ведучого" для захисту від російських БПЛА виставлені позиції з помповими рушницями. Він наголосив, що оптоволоконні безпілотники не такі швидкі та маневренні, як аналогові та цифрові FPV-дрони, тому по них легше попасти з помпової рушниці.
"Були випадки навіть, коли ножицями обрізали оптоволокно", — сказав військовий.
Нагадаємо, за словами українського фахівця з радіотехнологій Сергія "Флеша" Бескрестнова, російські оператори почали запускати оптоволоконні ударні дрони по відкритій воді.
Фокус також повідомляв, що китайсько-російська компанія PGI Technology розробила і презентувала новий тип оптоволоконного кабелю, посиленого кевларовим обплетенням.