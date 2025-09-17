"Ножницами обрезали": в ГПСУ обезвредили оптоволоконные БПЛА врага простым решением (видео)
Пограничник "Стальной границы" Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) рассказал, как ведется борьба против российских беспилотников, использующих оптоволоконную связь.
Оптоволоконные дроны РФ производятся серийно, о чем свидетельствуют встроенные в катушки камеры. Опытом поражения таких БПЛА поделился военный с позывным "Ведущий", который служит в подразделении разведки "Аскольд" бригады "Стальной кордон".
Как отмечают в ГПСУ, подразделение "Аскольд" объединяет разведку, ударные дроны и РЭБ в единую систему. Пограничники ищут вооружение, военную технику и позиции Вооруженных сил Российской Федерации.Важно
По словам "Ведущего" для защиты от российских БПЛА выставлены позиции с помповыми ружьями. Он отметил, что оптоволоконные беспилотники не такие быстрые и маневренные, как аналоговые и цифровые FPV-дроны, поэтому по ним легче попасть из помпового ружья.
"Были случаи даже, когда ножницами обрезали оптоволокно", — сказал военный.
Напомним, по словам украинского специалиста по радиотехнологиям Сергея "Флеша" Бескрестнова, российские операторы начали запускать оптоволоконные ударные дроны по открытой воде.
Фокус также сообщал, что китайско-российская компания PGI Technology разработала и презентовала новый тип оптоволоконного кабеля, усиленного кевларовой оплеткой.