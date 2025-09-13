Завершили испытания: РФ начали применять БпЛА "Молния" с оптоволокном, — "Флеш" (фото)

Украинский специалист в области радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщил, что россияне завершили испытания новых типов БпЛА "Молния". Теперь россияне будут устанавливать на эти типы летательных аппаратов оптоволоконные катушки.

Он убежден, что такое решение будет иметь два ключевых последствия, написал специалист в своем Telegram.

"Противник заканчивает испытания. Оптоволокно теперь будет и на БПЛА "Молния", — отметил "Флеш" и показал новейший российский дрон с оптоволоконной катушкой.

Российский БпЛА "Молния" с оптоволокном Фото: Сергей Флэш/ Telegram

По мнению военного, такое решение россиян будет иметь соответствующие последствия. В новых дронах будет уменьшаться масса боевой части БпЛА, однако новая дальность позволит ВС РФ поражать объекты на большей дистанции.

"Это снизит вес боевой части и дальность полета, но позволит атаковать объекты в прифронтовой и приграничной зоне до 20 км", — резюмирует "Флеш".

