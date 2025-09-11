Без этого обнаружить БПЛА невозможно: эксперт показал, как враг охотится на дроны ВСУ (фото)
Центр беспилотных систем ВС РФ "Рубикон" обнаруживает украинские разведывательные и ударные дроны, используя сеть радиолокационных станций (РЛС).
Долгое время о российских РЛС не было информации, однако теперь известно, что противник применяет собственные радары типа "Енот" или "Радуга", а также китайские модели. При этом большая часть сети РФ построена на РЛС СКВП, сообщил специалист в области радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов в своем Telegram-канале.
СКВП расшифровывается как "Система контроля воздушного пространства" и выпускается холдингом "Высокоточные комплексы" корпорации "Ростех". Комплекс включает радиолокационную станцию обзора воздушного пространства (РЛС ОВП) и автоматизированное рабочее место оператора (АРМ).
"Без них обнаружить точно БПЛА невозможно", — подчеркнул эксперт.
По данным эксперта, РЛС СКВП способна зафиксировать дроны на расстоянии до 20 км. Одна антенна видит цели в раскрытии 90 градусов. СКВП может быть построена как секторными, так и круговыми зонами радиолокационного обнаружения.
Чтобы закрыть зону на 360 градусов, нужно установить 4 панели в разные стороны. Кроме того, несколько РЛС могут соединяться между собой через каналы передачи данных, предоставляя операторам глобальную картину по всему участку фронта.Важно
Как отмечает "Флеш", обычно РЛС обслуживает экипажи зенитных БПЛА, расположенные на расстоянии 2-5 км и связанные со станцией через радиомосты. Система обычно стоит не ближе 5-7 км от линии фронта, работая из кузова автомобиля или с земли. Чаще всего россияне маскируют ее в посадках.
Эксперт также рассказал, что РЛС работает в диапазоне S. На практике было зафиксировано ее излучение в области 2700-3100 МГц. Станция потребляет около 1 киловатта и требует подключения постоянной линии напряжения или небольшого генератора.
Напомним, Китай заявил об успешных испытаниях первой в мире радиолокационной системы на базе искусственного интеллекта.
Фокус также сообщал, что воины СБУ поразили ряд российских радиолокационных станций на территории оккупированного Крыма.