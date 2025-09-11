Без цього виявити БПЛА неможливо: експерт показав, як ворог полює на дрони ЗСУ (фото)

Центр безпілотних систем ЗС РФ «Рубікон» виявляє українські розвідувальні та ударні дрони, використовуючи мережу радіолокаційних станцій (РЛС).

Довгий час про російські РЛС не було інформації, однак тепер відомо, що противник застосовує власні радари типу "Енот" чи "Радуга", а також китайські моделі. При цьому більша частина мережі РФ побудована на РЛС СКВП, повідомив фахівець в галузі радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов у своєму Telegram-каналі.

СКВП розшифровується як "Система контролю повітряного простору" та випускається холдингом "Високоточні комплекси" корпорації "Ростех". Комплекс включає радіолокаційну станцію огляду повітряного простору (РЛС ОВП) та автоматизоване робоче місце оператора (АРМ).

РЛС РФ Фото: Сергій Флеш/ Telegram

"Без них виявити точно БПЛА неможливо", — наголосив експерт.

За даними експерта, РЛС СКВП здатна зафіксувати дрони на відстані до 20 км. Одна антена бачить цілі в розкритті 90 градусів. СКВП може бути побудована як секторними, так і круговими зонами радіолокаційного виявлення.

Щоб закрити зону на 360 градусів, потрібно встановити 4 панелі в різні боки. Окрім того, кілька РЛС можуть з'єднуватися між собою через канали передачі даних, надаючи операторам глобальну картину по всій ділянці фронту.

Як зазначає "Флеш", зазвичай РЛС обслуговує екіпажі зенітних БПЛА, розташовані на відстані 2-5 км та пов’язані зі станцією через радіо мости. Система зазвичай стоїть не ближче 5-7 км від лінії фронту, працюючи з кузова автомобіля або з землі. Найчастіше росіяни маскують її в посадках.

Експерт також розповів, що РЛС працює в діапазоні S. На практиці було зафіксовано її випромінювання в ділянці 2700-3100 МГц. Станція споживає близько 1 кіловата та вимагає підключення постійної лінії напруги або невеликого генератора.

