Українці уразили російську РЛС "Каста-2Е2": в мережі показали наслідки (фото)

Супутникові знімки продемонстрували результат атаки Сил оборони України на радіолокаційну станцію (РЛС) "Каста-2Е2" в Краснодарському краї Російської Федерації.

РЛС "Каста-2Е2" потрапила під удар 2 вересня. Супутникові знімки, зроблені 4 вересня, опублікував Telegram-канал Exilenova+.

Наслідки атаки на "Каста-2Е2" в Анапі Фото: Exilenova+

На фото можна побачити уражені ангари. За словами автора публікації, супутникові знімки указують на пошкодження двох генераторів, які живлять РЛС.

Як зазначає "Мілітарний", станція прикривала південну частину РФ з території радіолокаційної військової частини, розташованої на півдні Анапи. За даними порталу, там росіяни використовують РЛС вже понад десять років, намагаючись приховати їх під куполами.

"Це підтверджують свідчення місцевих жителів, колишніх військовослужбовців цієї частини, а також занедбаний вигляд території, де певний час навіть проводили екскурсії", — наголосили у виданні.

Що відомо про РЛС "Каста-2Е2"

Станція "Каста-2Е2" — це мобільна маловисотна трикоординатна РЛС кругового огляду чергового режиму, призначена для контролю повітряного простору, визначення дальності, азимуту, ешелону висоти польоту і трасових характеристик повітряних об'єктів.

РЛС здатна виявляти літаки, вертольоти, дистанційно пілотовані апарати, крилаті ракети та інші повітряні об'єкти, зокрема ті, що летять на малих і гранично малих висотах.

Нагадаємо, в ніч на 4 вересня українські Сили оборони атакували базу протиповітряної оборони ЗС РФ у Ростовській області й пошкодили там дві радіолокаційні станції.

Фокус також повідомляв, що у ніч на 28 серпня 2025 року спецпризначенці Департаменту активних дій ГУР МО України уразили російську радіолокаційну станцію 91Н6Е зі складу ЗРК С-400 "Тріумф".