АТЕШ повідомив, що аеродром Саки прикривають РЛС типу "Каста-2Е2": що про неї відомо

Російські профільні ресурси публікують характеристики станції, згідно з якими ця РЛС здатна виявляти різні повітряні об'єкти, зокрема ті, що летять на малих і гранично малих висотах.

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Агенти підпільної організації "Атеш" провели комплексну розвідку аеродрому Саки на території окупованого Криму. Результати засвідчили, що на авіабазі приблизно 10 винищувачів Су-30, а сам аеродром захищають засоби ППО та радіолокаційні станції типу "Каста-2Е2". Про це 2 лютого йдеться в Telegram партизанського руху.

Агенти пишуть, що аеродром у Новофедорівці, більш відомий як Сакський аеродром, є одним зі стратегічно важливих об'єктів, бо саме з нього літаки противника здійснюють зліт для ударів по Україні.

"На момент розвідки зафіксовано приблизно 10 винищувачів Су-30, що підкреслює важливість аеродрому як платформи для повітряних операцій. Так само місця розміщення засобів ППО та РЛС типу "Каста-2Е2", що свідчить про високий рівень захисту", — зазначили в "Атеш".

Що відомо про російську РЛС

Станція "Каста-2Е2" — це мобільна маловисотна трикоординатна РЛС кругового огляду чергового режиму, призначена для контролю повітряного простору, визначення дальності, азимуту, ешелону висоти польоту і трасових характеристик повітряних об'єктів.

Вона здатна виявляти літаки, вертольоти, дистанційно пілотовані апарати, крилаті ракети та інші повітряні об'єкти, зокрема ті, що летять на малих і гранично малих висотах.

"РЛС "Каста-2Е2" здатна виявити широкий клас повітряних цілей, застосовується в системах ППО, берегової оборони, прикордонного контролю, управління повітряним рухом і контролю повітряного простору в аеродромних зонах", — йдеться в російських джерелах.

Тактико-технічні характеристики РЛС

Межі роботи:

за дальністю — до 150 км;

за азимутом — 360 град;

за кутом місця — 25 град;

за висотою — 6 км;

період огляду простору — 5-10 с.

Дальність виявлення повітряних об'єктів:

що летять на висоті 100 м — 55 км;

що летять на висоті 1000 м — 95 км.

Кількість супроводжуваних цілей — не менше 50.

Дальність передавання даних по радіоканалу — 50 км.

Кількість транспортних одиниць — 2.

Обслуговувальний персонал — 2 людини.

Попри заявлені високі характеристики системи, одна з них була знищена українським безпілотником наприкінці вересня минулого року. Тоді в СБУ повідомили, що дрон успішно уразив станцію, яка базувалася біля населеного пункту Гір'ї Бєловського району Курської області РФ. Таким чином, попри розповіді росіян про те, що "Каста-2Е2" може виявляти мало не апарати з технологією "стелс", український безпілотник вона все ж пропустила.

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