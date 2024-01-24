Трьома ударами: ЗСУ ліквідували новітній російський комплекс "Ястреб-АВ" (відео)

За системою на Донеччині спостерігали аеророзвідники 14-го полку з БПЛА, який потім корегував влучання. За інформацією військового, вартість такого озброєння до сотні мільйонів доларів.

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Українські Сили оборони уразили новітній російський комплекс артилерійської розвідки 1К148 "Ястреб-АВ" у Донецькій області. Про це у повідомив військовослужбовець, лідер організації "Основа майбутнього" (раніше C14) Євген Карась у Telegram-каналі.

За системою спостерігали аеророзвідники 14-го полку з розвідувального безпілотного літального апарату, який потім корегував удари по комплексу. Крім того, військові поділилися відео з бойовою роботою по російському "Ястреб-АВ".

На кадрах видно, що українські воїни завдали трьох ударів, які влучили неподалік "Ястреб-АВ", внаслідок чого комплекс артилерійської розвідки був виведений з ладу та загорівся.

Карась уточнює, що за даними, які називають в Росії — ціна РЛС "Ястреб АВ" складає понад 10 мільйонів доларів.

"В джерелах озвучують, що цей комплекс може завалювати в ціні до сотні мільйонів доларів", — йдеться у дописі.

Крім того, у відповідному відео військові 14-го полку показали ураження й іншого російського озброєння, такого як:

радіолокаційний комплекс "Зоопарк" — вартість, якого становить близько 10 млн доларів;

зенітний ракетний комплекс "Бук-М2" — вартість приблизно 30 млн доларів;

ЗРК "Бук-М3" — близько 30 млн доларів;

самохідна артилерійська установка "Гиацинт-С" — 4 млн доларів.

"Букоцид" триває, а з ним і геноцид всього зоопарку окупантів", — наголошує військовослужбовець.

Що відомо про комплекс "Ястреб-АВ"

Як зазначає російське ЗМІ "Военное обозрение", характеристики комплексу артилерійської розвідки 1К148 "Ястреб-АВ" не розкривають, у війська його поставляють недавно, випробування завершили наприкінці 2021 року. У 2022 році цю техніку показали на міжнародному форумі "Армія-2022".

"Ястреб-АВ" вважається найсучаснішим російським радіолокаційним комплексом, який використовують для розвідки вогневих позицій артилерії. За допомогою РЛС він здатний відстежувати траєкторію ракет противника і обчислити точні координати позицій його артилерії. Ці дані передаються артилерії для ураження позицій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Херсонщині за допомогою американської реактивної установки М142 HIMARS українські бійці знищили новітній російський комплекс артилерійської розвідки "Ястреб-АВ".