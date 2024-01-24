Тремя ударами: ВСУ ликвидировали новейший российский комплекс "Ястреб-АВ" (видео)

За системой в Донецкой области наблюдали аэроразведчики 14-го полка с БПЛА, который затем корректировал попадание. По информации военного, стоимость такого вооружения до сотни миллионов долларов.

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Украинские Силы обороны поразили новейший российский комплекс артиллерийской разведки 1К148 "Ястреб-АВ" в Донецкой области. Об этом сообщил военнослужащий, лидер организации "Основа будущего" (ранее C14) Евгений Карась в Telegram-канале.

За системой наблюдали аэроразведчики 14-го полка с разведывательного беспилотного летательного аппарата, который затем корректировал удары по комплексу. Кроме того, военные поделились видео с боевой работой по российскому "Ястребу-АВ".

На кадрах видно, что украинские воины нанесли три удара, которые попали неподалеку от "Ястреб-АВ", в результате чего комплекс артиллерийской разведки был выведен из строя и загорелся.

Карась уточняет, что по данным, которые называют в России — цена РЛС "Ястреб АВ" составляет более 10 миллионов долларов.

"В источниках озвучивают, что этот комплекс может заваливать в цене до сотни миллионов долларов", — говорится в сообщении.

Кроме того, в соответствующем видео военные 14-го полка показали поражение и другого российского вооружения, такого как:

радиолокационный комплекс "Зоопарк" — стоимость, которого составляет около 10 млн долларов;

зенитный ракетный комплекс "Бук-М2" — стоимость примерно 30 млн долларов;

ЗРК "Бук-М3" — около 30 млн долларов;

самоходная артиллерийская установка "Гиацинт-С" — 4 млн долларов.

"Букоцид" продолжается, а с ним и геноцид всего зоопарка оккупантов", — отмечает военнослужащий.

Что известно о комплексе "Ястреб-АВ"

Как отмечает российское СМИ "Военное обозрение", характеристики комплекса артиллерийской разведки 1К148 "Ястреб-АВ" не раскрываются, в войска он поставляется недавно, испытания завершились в конце 2021 года. В 2022 году эту технику показали на международном форуме "Армия-2022".

"Ястреб-АВ" считается самым современным российским радиолокационным комплексом, который используют для разведки огневых позиций артиллерии. С помощью РЛС он способен отслеживать траекторию ракет противника и вычислить точные координаты позиций его артиллерии. Эти данные передаются артиллерии для поражения позиций.

Напомним, ранее сообщалось, что на Херсонщине с помощью американской реактивной установки М142 HIMARS украинские бойцы уничтожили новейший российский комплекс артиллерийской разведки "Ястреб-АВ".