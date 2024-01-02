ВС РФ применяют в Украине новые комплексы артразведки "Ястреб-АВ": чем они опасны в бою

С помощью новейших систем оккупанты находят позиции артиллерии ВСУ, а затем атакуют их с помощью беспилотников, уверяют в Минобороны РФ.

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Российские военные, которые воюют против бойцов Вооруженных сил Украины в зоне боевых действий, получили на вооружение комплекс артиллерийской разведки 1К148 "Ястреб-АВ". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Вместе с комплексом "Зоопарк-1М", "Ястреб-АВ" оккупанты применяют для того, чтобы обнаружить огневые позиции украинской артиллерии. В Министерстве обороны РФ заявили, что именно эта техника вместе с применением беспилотной авиации повышает эффективность ведения артиллерийского огня и живучесть на поле боя.

Что известно о комплексе "Ястреб-АВ"

Как отмечает российское СМИ "Военное обозрение", характеристики комплекса артиллерийской разведки 1К148 "Ястреб-АВ" не раскрываются, в войска он поставляется недавно, испытания были завершены в конце 2021 года. В 2022 году эту технику показали на международном форуме "Армия-2022".

"Ястреб-АВ" считается самым современным российским радиолокационным комплексом, который используют для разведки огневых позиций артиллерии. С помощью РЛС он способен отслеживать траекторию ракет противника и вычислить точные координаты позиций его артиллерии. Эти данные передаются артиллерии для поражения позиций.

До этого стало известно, что "Ястреб-АВ" работает в сантиметровом диапазоне частот (у "Зоопарка" диапазон 5 см). Комплекс оснащен фазированной антенной решеткой, которая способна засекать цели и передавать их координаты на удалении от 40 до 60 км. Он размещается на четырехосном шасси БАЗ-6910-025. Задняя часть шасси отдана под размещение антенного поста с полотном большой площади.

Так выглядит российский РЛК "Ястреб-АВ"

Напомним, в августе прошлого года мы писали о том, что российские оккупанты начали применять в Украине комплексы "Подлет-К1". Радиолокационные станции обнаруживают летающие объекты на расстоянии до 300 км и передают их точные координаты ракетным комплексам, делая С-300 и С-400 намного точнее.

Несколько ранее, 20 июля, мы также сообщали читателям о том, что ВСУ уничтожили РЛС "Подлет-К1" в Лазурном Херсонской области. Украинские военные применили РСЗО HIMARS и нанесли удар рекордной дальности (почти на 100 км).