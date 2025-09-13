Завершили випробування: РФ почали застосовувати БпЛА "Молния" з оптоволокном, — "Флеш" (фото)

Український фахівець в галузі радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив, що росіяни завершили випробування нових типів БпЛА "Молния". Тепер росіяни будуть встановлювати на ці типи літальних апаратів оптоволоконні котушки.

Він переконаний, що таке рішення матиме два ключових наслідки, написав фахівець у своєму Telegram.

"Противник закінчує випробування. Оптоволокно тепер буде і на БПЛА "Молния", — зазначив "Флеш" і показав новітній російський дрон з оптоволоконною котушкою.

Російський БпЛА "Молния" з оптоволокном Фото: Сергій Флеш/ Telegram

На думку військового, таке рішення росіян матиме відповідні наслідки. В нових дронах буде зменшуватися маса бойової частини БпЛА, однак нова дальність дозволить ЗС РФ вражати об'єкти на більшій дистанції.

"Це знизить вагу бойової частини та дальність польоту, але дозволить атакувати об'єкти в прифронтовій і прикордонній зоні до 20 км", — резюмує "Флеш".

Згодом стало відомо, чому РФ запускала дрони по Польщі. На думку "Флеша", метою могло бути перемикання уваги Європейського союзу з допомоги Україні на забезпечення власної обороноздатності.