Відповідь "Ланцету": оновлений український дрон "Булава" летітиме вдвічі далі (фото)

Український баражуючий боєприпас «Булава» від компанії DeViro отримав потужнішу бойову частину та подвоєну дальність для ураження важливих цілей у російському тилу.

Дрон "Булава", що раніше працював в радіусі 55 км, тепер здатен уражати цілі на відстані понад 100 км за допомогою нової бойової частини вагою 5 кг. Про це розробники розповіли порталу "Мілітарний" на виставці Defense Tech Valley 2025.

"БЧ вагою у 3,6 кг може вивести з ладу, пошкодити, інколи знищити ціль, але збільшення ваги дозволяє помножити шанс, що другий удар не знадобиться", — зазанчив технічний директор DeViro Денис Чумаченко.

Модернізований дрон "Булава" Фото: Мілітарний

Модернізований безпілотник здатен перебувати у повітрі 75 хвилин та відрізняється від попередніх версій подовженими на 7 сантиметрів крилами. При цьому моделі з меншою бойовою частиною залишаються у серійному виробництві.

За словами розробників, обидві версії "Булави" можуть нести сім типів бойових частин (уламкова, термобарична, кумулятивна, тощо), але вони не взаємозамінні, оскільки принцип застосування Х-подібних безпілотників вимагає точного центрування ваги.

Що відомо про дрон "Булава"

Баражуючий боєприпас "Булава" був вперше представлений на міжнародній оборонній виставці Eurosatory 2024 в Парижі. Дрон візуально схожий на російський "Ланцет", зокрема за рахунок аеродинамічного рішення з Х-подібними крилами. Така конструкція робить апарат більш маневреним, даючи змогу вражати цілі в найменш захищені ділянки.

Дрон "Булава" у 2024 році Фото: Defence Express

Тоді повідомлялось, что "Булава" злітає з катапульти та має загальну злітну вагу 11 кілограмів, з яких 3,6 кілограма припадає на потужну комбіновану кумулятивно-термобаричну бойову частину. Перша версія БПЛА могла перебувати у повітрі до 50 хвилин, розганятися до 100 км/год та уражати цілі на відстані до понад 60 кілометрів.

БПЛА отримав функцію машинного зору, яка дозволяє йому автоматично виявляти та супроводжувати ціль. Крім ураження цілі, обраної оператором, БПЛА також може атакувати об'єкти за координатами.

Безпілотник "Булава" стійкий до дії ворожих засобів радіоелектронної боротьби, може фіксувати спуфінг (підміну сигналів), а також може об'єднуватися в єдиний контур із розвідувальними дронами.

Нагадаємо, в Росії заявили про розробку технології, яка може збільшити дальність дронів на оптоволоконному зв'язку у чотири рази.

Фокус також повідомляв, що в Україні розробили БПЛА-ретранслятор "Павук Допхіна", здатний збільшити дальність ураження звичайних FPV-дронів до понад 60 кілометрів.