Скопировали трофейный дрон РФ: в Украине создали дешевый ударный БПЛА "Блискавка" (фото)

Украинская компания Vyriy Drone представила на инвестиционном саммите Defense Tech Valley 2025 от Brave1 новый дрон-камикадзе "Блискавка".

Related video

Дрон "Блискавка" был создан на основе анализа трофейного БПЛА "Молния". Разработчики стремились сделать недорогой беспилотник, подобный российскому, однако усовершенствованный до современных требований эксплуатации. Об этом рассказал соучредитель Vyriy Drone Алексей Бабенко порталу "Милитарный".

Vyriy Drone представила дрон "Молния"

По конструкции дрон "Блискавка" повторяет параметры российской "Молнии". Его можно узнать по деревянному центроплану, отсутствию фюзеляжа и двум трубам в качестве несущих элементов, между которыми в носовой части устанавливается взрывчатка.

Важно

Ответ "Ланцету": обновленный украинский дрон "Булава" будет лететь вдвое дальше (фото)

"Блискавка" получила два электродвигателя, установленные на крыльях, и взлетает с пневматической катапульты. Наведение на цель осуществляется в ручном режиме, но возможно и использование автоматического захвата цели и донаведения.

Характеристики дрона "Блискавка":

максимальная дальность с использованием ретранслятора — 80 км;

время развертывания экипажа — 10 мин;

максимальная высота полета — 2000 м;

крейсерская скорость — до 110 километров;

продолжительность полета — до 60 минут.

максимальная полезная нагрузка — 8 килограммов.

Алексей Бабенко отметил, что фактическая дальность поражения "Блискавки" зависит от веса боевой части. Чем больше боевая нагрузка, тем меньше времени дрон может провести в полете.

Сейчас дроны "Блискавка" уже производятся серийно и поставляются Силам обороны Украины. Цена одного БПЛА составляет 35 тысяч гривен.

Дрон "Блискавка" Фото: Милитарный

Напомним, ВС РФ начали запускать по Украине барражирующие боеприпасы "Ланцет", оснащенные новым типом антенны.

Фокус также сообщал, что в Украине сбили российский беспилотник "Шахед" с функцией онлайн управления.