Скопіювали трофейний дрон РФ: в Україні створили дешевий ударний БПЛА "Блискавка" (фото)

Українська компанія Vyriy Drone представила на інвестиційному саміті Defense Tech Valley 2025 від Brave1 новий дрон-камікадзе «Блискавка».

Дрон "Блискавка" був створений на основі аналізу трофейного БПЛА "Молния". Розробники прагнули зробити недорогий безпілотник, подібний до російського, однак вдосконалений до сучасних вимог експлуатації. Про це розповів співзасновник Vyriy Drone Олексій Бабенко порталу "Мілітарний".

Vyriy Drone представила дрон "Блискавка"

За конструкцією дрон "Блискавка" повторює параметри російської "Молнии". Його можна впізнати за дерев’яним центропланом, відсутністю фюзеляжу та двома трубами якості несучих елементів, між якими у носовій частині встановлюється вибухівка.

"Блискавка" отримала два електродвигуни, встановлені на крилах, та злітає з пневматичної катапульти. Наведення на ціль здійснюється у ручному режимі, але можливе й використання автоматичного захоплення цілі та донаведення.

Характеристики дрона "Блискавка":

максимальна дальність з використанням ретранслятора — 80 км;

час розгортання екіпажу — 10 хв;

максимальна висота польоту — 2000 м;

крейсерська швидкість — до 110 кілометрів;

тривалість польоту — до 60 хвилин.

максимальне корисне навантаження — 8 кілограмів.

Олексій Бабенко зазначив, що фактична дальність ураження "Блискавки" залежить від ваги бойової частини. Чим більше бойове навантаження, тим менше часу дрон може провести у польоті.

Наразі дрони "Блискавка" вже виробляються серійно та постачаються Силам оборони України. Ціна одного БПЛА становить 35 тисяч гривень.

Дрон "Блискавка" Фото: Мілітарний

Нагадаємо, ЗС РФ почали запускати по Україні баражуючі боєприпаси "Ланцет", оснащені новим типом антени.

Фокус також повідомляв, що в Україні збили російський безпілотник "Шахед" з функцією онлайн керування.