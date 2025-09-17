В Украине сбили "Шахед" на онлайн управлении: "Флеш" указал на интересную деталь (фото)

Силы обороны Украины перехватили российский ударный дрон "Шахед" с функцией онлайн управления. Беспилотник использовал камеру и радиомодем.

"Шахед" был сбит, когда летел атаковать важную украинскую подстанцию. Фото обломков беспилотника опубликовал специалист в области радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов в своем Telegram-канале.

Обломки "Шахеда" Фото: Сергей Флэш/ Telegram Обломки "Шахеда" Фото: Сергей Флэш/ Telegram

"Флеш" отметил, что камера, которую можно увидеть на снимках, была изготовлена в Китае. По его словам, она происходит с того же завода, что и камера, недавно обнаруженная на российском беспилотнике "Гербера".

Как объясняет эксперт, режим онлайн управления позволяет "Шахеду" вести разведку, поражать цели в движении, а также более точно выбирать места ударов. В этот раз БПЛА удалось сбить на расстоянии 130 километров от противника.

"Связь обеспечивал радиомодем. Прошу не путать с мобильной связью", — написал специалист по радиотехнологиям.

Напомним, ранее Сергей "Флеш" уже показывал фото "Шахеда" серии "Ъ", оснащенного камерами и функцией радиоуправления, однако модемы и камеры обнаружить не удалось. Эксперт предположил, что они разбиваются и горят при перехвате беспилотника.

Фокус также сообщал, что украинские специалисты исследовали реактивные дроны "Шахед" ("Герань-3") серии "У". По данным ГУР, этот беспилотник включает 45 иностранных компонентов, половина из которых произведена в США.