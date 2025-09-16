РФ запускает по Украине новые "Шахеды" серии "У": в ГУР раскрыли "начинку" БПЛА (фото)

Украинские специалисты исследовали реактивные дроны "Шахед" ("Герань-3") серии "У", которые уже используются Вооруженными силами Российской Федерации.

Related video

Дроны "Герань-3" представляют собой аналог иранского реактивного беспилотника Shahed-238. Характеристики, иностранные компоненты и изображения российской версии БПЛА обнародовала пресс-служба ГУР МО Украины.

Сообщается, что "Герань-3" использует китайский турбореактивный двигатель Telefly JT80, который позволяет дрону разгоняться до 300-370 км/ч. Приблизительная дальность поражения такого БПЛА достигает до 1000 км.

Компоненты дрона "Герань-3" Фото: War&Sanctions

По данным разведки, максимальной скорости реактивный "Шахед" достигает преимущественно в зонах действия украинских средств ПВО и РЭБ, в зонах применения дронов-перехватчиков и на терминальных этапах полета при снижении на цель.

Компоновка модулей и электронных блоков в основном не отличается от бензиновых "Шахедов" серии "Ы". Она включает стандартную инерционно-навигационную систему SADRA, блок измерения воздушного давления, блок распределения мощности и тому подобное. Кроме того, на БПЛА устанавливается камера и система передачи видео.

Помехозащищенная спутниковая навигационная система с адаптивной антенной решеткой (CRPA) на 12 элементов "Комета-М12" защищает спутниковую навигацию дронов "Герань-3" от глушения средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Эксперты идентифицировали 45 иностранных компонентов, половина из которых произведена в США. Также известно о восьми от китайских, семи швейцарских, трех немецких, двух британских и одном японском компоненте.

Напомним, украинский специалист по радиотехнологиям Сергей "Флеш" Бескрестнов считает, что реактивные "Шахеды" стали ответом россиян на успех украинских зенитных дронов-перехватчиков.

Фокус также сообщал, что заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса сообщил о появлении в Украине БПЛА-перехватчиков, способных сбивать "Шахеды" с реактивными двигателями.