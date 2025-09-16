РФ запускає по Україні нові "Шахеди" серії "У": в ГУР розкрили "начинку" БПЛА (фото)

Українські фахівці дослідили реактивні дрони «Шахед» ("Герань-3") серії “У”, які вже використовуються Збройними силами Російської Федерації.

Дрони "Герань-3" являють собою аналог іранського реактивного безпілотника Shahed-238. Характеристики, іноземні компоненти та зображення російської версії БПЛА оприлюднила пресслужба ГУР МО України.

Повідомляється, що "Герань-3" використовує китайський турбореактивний двигун Telefly JT80, який дозволяє дрону розганятися до 300-370 км/год. Приблизна дальність ураження такого БПЛА сягає до 1000 км.

Компоненти дрона "Герань-3" Фото: War&Sanctions

За даними розвідки, максимальної швидкості реактивний "Шахед" досягає переважно в зонах дії українських засобів ППО та РЕБ, у зонах застосування дронів-перехоплювачів та на термінальних етапах польоту при зниженні на ціль.

Компонування модулів та електронних блоків здебільшого не відрізняється від бензинових "Шахедів" серії "Ы". Вона включає стандартну інерційно-навігаційну систему SADRA, блок вимірювання повітряного тиску, блок розподілу потужності тощо. Окрім того, на БПЛА встановлюється камера та система передачі відео.

Завадозахищена супутникова навігаційна система з адаптивною антенною решіткою (CRPA) на 12 елементів "Комета-М12"" захищає супутникову навігацію дронів "Герань-3" від глушіння засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Експерти ідентифікували 45 іноземних компонентів, половина з яких вироблена у США. Також відомо про вісім від китайських, сім швейцарських, три німецьких, два британських та один японський компонент.

Нагадаємо, український фахівець з радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов вважає, що реактивні "Шахеди" стали відповіддю росіян на успіх українських зенітних дронів-перехоплювачів.

Фокус також повідомляв, що заступник керівника Офісу президента Павло Паліса повідомив про появу в Україні БПЛА-перехоплювачів, здатних збивати "Шахеди" з реактивними двигунами.