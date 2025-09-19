"Були колись меми": український БПЛА "Лелека-100" більше не тремтітиме (відео)

Українська компанія DeViro модернізувала свій розвідувальний безпілотник «Лелека-100», збільшивши запас ходу та вирішивши проблему зі стабілізацією камери.

Вітчизняний розвідник-ретранслятор "Лелека-100М2R" шукає цілі для ударного дрона "Булава" та забезпечує зв’язок на великих відстанях. Про покращення безпілотника представники DeViro розповіли порталу "Мілітарний" на виставці Defense Tech Valley 2025.

Повідомляється, що оптичний модуль дрона було серйозно перероблено. Моторизований об’єктив замінили на мультисенсорну платформу з фіксованими лінзами. Це усунуло проблеми з фокусом після жорстких посадок та значно покращило стабілізацію, забезпечивши кращу якість зображення.

"Ми зробили дуже багато роботи над помилками. Були колись меми про тремор кота, який трясеться і всі писали "це Лелека-100″. Зараз цього немає, всі бажаючі можуть звернутись для оновлення програмного забезпечення", — зазначили у DeViro.

Окрім того, розробники збільшили запас ходу дрона "Лелека-100". Час польоту безпілотника виріс з трьох до п’яти годин.

Дрон "Лелека-100": що про нього відомо

Комплекс "Лелека-100" призначений для аеророзвідки, патрулювання, картографування місцевості із можливістю передачі оперативної інформації та отримання точних географічних координат у режимі реального часу.

БПЛА транслює відео в кодованому вигляді, що ускладнює його перехоплення. На нього також можна встановити окрему фотокамеру, запрограмовану на зйомку фотографій із заданим інтервалом часу або по команді, яка надходитиме з системи автопілоту.

Дрон "Лелека-100" здатен працювати в умовах радіоперешкод або блокування систем супутникової навігації GPS/ГЛОНАСС. Він може злетіти та приземлитися в режимі радіомовчання, а оператор має можливість вмикати або вимикати відеотрансляцію протягом усього польоту.

Функція автоматизованого керування значно спрощує роботу оператора, дозволяючи зосередитись на аналізі отриманих розвідувальних даних. Також доступний режим комбінованого керування з частковим втручанням оператора та можливістю спрямовувати апарат у потрібному напрямку.

Нагадаємо, український баражуючий боєприпас "Булава" від компанії DeViro отримав потужнішу бойову частину та подвоєну дальність для ураження важливих цілей у російському тилу.