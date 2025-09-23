БПЛА смогут сидеть в засаде неделями: для ВСУ создали уникальную систему Power Key

Украинская компания TAF Industries разработала систему отложенного старта Power Key, которая позволяет беспилотникам долго ожидать цель, не расходуя заряд аккумулятора.

Решение Power Key позволяет дронам-"ждунам" находиться в засаде несколько дней подряд. При определенных обстоятельствах БПЛА может провести в режиме ожидания недели, рассказал представитель TAF Industries Максим порталу dev.ua.

Как объясняют разработчики, плата позволяет выключить питание с помощью пульта, оставив включенным ELRS. Благодаря этому батарея не разряжается, пока беспилотник ожидает приближения врага.

"У нас дроны в некоторых случаях стояли до двух недель с "баткой" в 15 000 мА. По нашим расчетам, те дроны, которые стояли с "баткой" 8000 мА в течение трех дней, использовали 30% ее заряда. И то же самое по дронам, которые стояли две недели — с 15 000 мА за это время было использовано 5000 мА, то есть тоже примерно 30% заряда", — сказал Максим.

В TAF Industries отметили, что система Power Key пока является единственной в своем роде на украинском рынке дронов. Однако некоторые другие производители работают над software-решениями, в основе которых лежит похожая идея.

"Изделия, которые могли бы быть здесь нашими конкурентами, не выключают полетный контроллер, а это, соответственно, быстрее разряжает "батку" и не дает той эффективности, которую мы предлагаем", — пояснил представитель компании.

Напомним, украинская компания Ptashka Systems создала устройство для эффективного противодействия российским дронам-"ждунам" с помощью обычной сетки.

Фокус также сообщал, что компания Vyriy Drone представила НРК "Джанкой". Наземный робот получит версию "ждуна", способную нести до шести дронов.