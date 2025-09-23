БПЛА зможуть сидіти у засідці тижнями: для ЗСУ створили унікальну систему Power Key

Українська компанія TAF Industries розробила систему відкладеного старту Power Key, яка дозволяє безпілотникам довго очікувати на ціль, не витрачаючи заряд акумулятора.

Related video

Рішення Power Key дає змогу дронам-"ждунам" перебувати в засідці кілька днів поспіль. За певних обставин БПЛА може провести в режимі очікування тижні, розповів представник TAF Industries Максим порталу dev.ua.

Як пояснюють розробники, плата дає змогу виключити живлення за допомогою пульта, залишивши увімкненим ELRS. Завдяки цьому батарея не розряджається, поки безпілотник очікує на наближення ворога.

"В нас дрони в деяких випадках стояли до двох тижнів із "баткою" у 15 000 мА. За нашими розрахунками, ті дрони, які стояли з "баткою" 8000 мА протягом трьох днів, використали 30% її заряду. І те саме щодо дронів, які стояли два тижні — з 15 000 мА за цей час було використано 5000 мА, тобто теж приблизно 30% заряду", — сказав Максим.

Важливо

"Цап-відбувайло, який ризикує собою": для ЗСУ створили дешевий дрон-розвідник "Бабка" (відео)

У TAF Industries наголосили, що система Power Key поки є єдиною у своєму роді на українському ринку дронів. Однак деякі інші виробники працюють над software-рішеннями, в основі яких лежить схожа ідея.

"Вироби, які могли б бути тут нашими конкурентами, не вимикають польотний контролер, а це, відповідно, швидше розряджає "батку" й не дає тієї ефективності, яку ми пропонуємо", — пояснив представник компанії.

Нагадаємо, українська компанія Ptashka Systems створила пристрій для ефективної протидії російським дронам-"ждунам" за допомогою звичайної сітки.

Фокус також повідомляв, що компанія Vyriy Drone представила НРК "Джанкой". Наземний робот отримає версію "ждуна", здатну нести до шести дронів.