Дрони-"ждуни" не злетять: в Україні показали просте рішення проти БПЛА РФ (відео)

Українська компанія Ptashka Systems створила технологію для ефективної протидії російським дронам-камікадзе, що очікують на цілі у засідках.

Пристрій Ptashka Systems встановлюється на дрони типу "Мавік" та дозволяє знешкоджувати ворожі дрони-"ждуни" скидом сітки. Відповідне відео було опубліковано в Telegram-каналі розробників.

Скидання сіток Ptashka Systems на дрони РФ

Сітки блокують зліт БПЛА-ждунів, заплутуючись у гвинтах. Це рішення дозволяє не втрачати боєприпаси та дрони-камікадзе на удари по безпілотниках, що чатують на український транспорт на узбіччях.

Важливо

Ще одною перевагою даного методу є те, що після скиду сітки ворожий БПЛА продовжує сидіти у засідці. Таким чином російський оператор даремно втрачає робочий час, очікуючи ціль, та зрештою втрачає дрон при спробі атаки.

"Запрошуємо пілотів "Мавіків" до роботи, готові безкоштовно спонсорувати вас картриджами з сітками", — додали в компанії.

Нагадаємо, оператори із загону спеціального призначення Нацгвардії України Lazar`s Group знищили трьох таких "ждунів" за допомогою FPV-дронів.

Окрім того, Фокус повідомляв, що ЗСУ також застосовують проти російських окупантів ударні дрони, здатні вичікувати на наближення цілі у засідці.