Дроны-"ждуны" не взлетят: в Украине показали простое решение против БПЛА РФ (видео)

Украинская компания Ptashka Systems создала технологию для эффективного противодействия российским дронам-камикадзе, ожидающим цели в засадах.

Устройство Ptashka Systems устанавливается на дроны типа "Мавик" и позволяет обезвреживать вражеские дроны-"ждуны" сбросом сетки. Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале разработчиков.

Сброс сеток Ptashka Systems на дроны РФ

Сетки блокируют взлет БПЛА-ждунов, запутываясь в винтах. Это решение позволяет не терять боеприпасы и дроны-камикадзе на удары по беспилотникам, подстерегающим украинский транспорт на обочинах.

Еще одним преимуществом данного метода является то, что после сброса сетки вражеский БПЛА продолжает сидеть в засаде. Таким образом российский оператор зря теряет рабочее время, ожидая цель, и в конце концов теряет дрон при попытке атаки.

"Приглашаем пилотов "Мавиков" к работе, готовы бесплатно спонсировать вас картриджами с сетками", — добавили в компании.

Напомним, операторы из отряда специального назначения Нацгвардии Украины Lazar`s Group уничтожили трех таких "ждунов" с помощью FPV-дронов.

Кроме того, Фокус сообщал, что ВСУ также применяют против российских оккупантов ударные дроны, способные выжидать приближения цели в засаде.