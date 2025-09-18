Поддержите нас UA
Диджитал Российско-украинская война

Их выдал "Старлинк": ВСУ показали, как выследили российских операторов БПЛА (видео)

Укрытие операторов дронов ВС РФ
"Птахи Мадяра" обнаружили укрытие ВС РФ | Фото: Скриншот

Операторы подразделения Вооруженных сил Украины "Птахи Мадяра" уничтожили укрытие операторов дронов Вооруженных сил Российской Федерации, обнаружив его с помощью дрона.

Related video

Кадры ударов украинских БПЛА по позиции российских оккупантов были опубликованы в Telegram-канале WORMBUSTERS.

Уничтожение позиции операторов ВС РФ

Судя по обнародованному видео, россияне сами привели дрон ВСУ к своему укрытию. Операторы заметили подвал, который служил ВС РФ укрытием, а также спутниковую антенну и терминал Starlink у входа.

Важно
Далее следуют кадры уничтожения позиции с помощью FPV-дронов. Сначала украинский беспилотник поразил Starlink, лишив оккупантов связи. После этого ВСУ показали ряд атак БПЛА по всем возможным укрытиям врага.

"Разрушили подвал. Уничтожили "Старлинк", — констатировали авторы видео.

Напомним, российская компания КБ "Валькирия" представила новый дрон-матку RD-8, которым можно управлять через спутниковый интернет Starlink.

Фокус также сообщал, что российская сторона заявила о создании собственной системы спутниковой связи, способной заменить Starlink.