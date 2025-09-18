Ни одна РЭБ не заглушит: технология StrataWave сделает дроны "невидимыми" (фото)

Американский стартап Rampart Communications разработал радиоприемник StrataWave с двумя уровнями защиты, что делает сигнал дрона чрезвычайно трудным для обнаружения средствами радиоэлектронной разведки (РЭР) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Related video

StrataWave шифрует сигнал и распространяет его по всему радиоспектру, а не транслирует на одной частоте, что делает радиоизлучение более тихим. Подобные методы использовались ранее, но новая разработка идет еще дальше, пишет NewsScientist.

Как объясняют в издании, распространение сигнала по всему радиоспектру затрудняет его перехват, однако не скрывает факта радиотрансляции. Чтобы решить эту проблему, StrataWave скремблирует всю трансляцию, чтобы скрыть само присутствие радиосигнала в фоновом шуме.

Первый уровень защиты можно сравнить с написанием письма зашифрованным способом и разрыванием его на большие куски. Даже если враг не может прочитать это письмо, он по крайней мере может увидеть, что оно существует. Однако второй уровень больше похож на стирание письма в пыль.

"Без правильного ключа и алгоритма шифрования сигнал будет восприниматься как шум для любого другого приемника", — сказал представитель Rampart Аарон Корреа.

Перспективы технологии StrataWave

Компания уже протестировала StrataWave на мероприятии Пентагона Technology Readiness Experimentation (TREX) в Кэмп-Аттербери. В ходе испытаний дрон пролетел непосредственно над системами глушения, не потеряв связь.

Разработчики утверждают, что в целом технология StrataWave прошла более 60 различных испытаний на глушение. По их словам, системы РЕР не смогли обнаружить радиоизлучение ни от дронов, ни от операторов.

Командир украинского подразделения дронов "Тайфун" в комментарии изданию объяснил, что чем сильнее и четче сигнал, тем легче его обнаружить. Таким образом StrataWave позволит операторам дронов использовать более мощные передатчики, обеспечивая стабильную связь на больших расстояниях.

Rampart отмечает что в Украине дроны обновляются каждые несколько недель, адаптируясь к системам РЭБ. В компании утверждают, что врагу фактически придется начинать с нуля, пытаясь обнаружить или глушить StrataWave. Однако специалисты считают, что эта технология вряд ли будет последним шагом в этой гонке.

"Этот тип системы, безусловно, даст вам временное преимущество, и этого может быть все, что вам нужно", — сказал эксперт по радиоэлектронной борьбе Королевского объединенного института служб (RUSI) Томас Уитингтон.

Напомним, Китай заявил об успешных испытаниях радиолокационной системы на базе искусственного интеллекта для военных самолетов.

Фокус также сообщал, что ученые разрабатывают технологию РЭБ, способную глушить системы противника, при этом не допуская поражения дружественных систем.