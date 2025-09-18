Ні одна РЕБ не заглушить: технологія StrataWave зробить дрони "невидимими" (фото)

Американський стартап Rampart Communications розробив радіоприймач StrataWave із двома рівнями захисту, що робить сигнал дрона надзвичайно важким для виявлення засобами радіоелектронної розвідки (РЕР) та радіоелектронної боротьби (РЕБ).

StrataWave шифрує сигнал і поширює його по всьому радіоспектру, а не транслює на одній частоті, що робить радіовипромінювання тихішим. Подібні методи використовувалися раніше, але нова розробка йде ще далі, пише NewsScientist.

Як пояснюють у виданні, поширення сигналу по всьому радіоспектру ускладнює його перехоплення, однак не приховує факту радіотрансляції. Що розв’язати цю проблему, StrataWave скремблує всю трансляцію, щоб приховати саму присутність радіосигналу у фоновому шумі.

Перший рівень захисту можна порівняти з написанням листа зашифрованим способом та розірвання його на великі шматки. Навіть якщо ворог не може прочитати цей лист, він принаймні може побачити, що він існує. Однак другий рівень більше схожий на стирання листа в порох.

"Без правильного ключа та алгоритму шифрування сигнал буде сприйматися як шум для будь-якого іншого приймача", — сказав представник Rampart Аарон Корреа.

Перспективи технології StrataWave

Компанія вже протестувала StrataWave на заході Пентагону Technology Readiness Experimentation (TREX) у Кемп-Аттербері. В ході випробувань дрон пролетів безпосередньо над системами глушіння, не втративши зв'язок.

Розробники стверджують, що загалом технологія StrataWave пройшла понад 60 різних випробувань на глушіння. За їх словами, системи РЕР не змогли виявити радіовипромінювання ні від дронів, ні від операторів.

Командир українського підрозділу дронів "Тайфун" у коментарі виданню пояснив, що чим сильніший та чіткіший сигнал, тим легше його виявити. Таким чином StrataWave дозволить операторам дронів використовувати потужніші передавачі, забезпечуючи стабільний зв'язок на великих відстанях.

Rampart зазначає що в Україні дрони оновлюються кожні кілька тижнів, адаптуючись до систем РЕБ. У компанії стверджують, що ворогу фактично доведеться починати з нуля, намагаючись виявити або глушити StrataWave. Однак фахівці вважають, що ця технологія навряд чи буде останнім кроком у цій гонці.

"Цей тип системи, безумовно, дасть вам тимчасову перевагу, і цього може бути все, що вам потрібно", — сказав експерт з радіоелектронної боротьби Королівського об'єднаного інституту служб (RUSI) Томас Вітінгтон.

