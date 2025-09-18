Їх видав "Старлінк": ЗСУ показали, як вистежили російських операторів БПЛА (відео)

Оператори підрозділу Збройних сил України «Птахи Мадяра» знищили укриття операторів дронів Збройних сил Російської Федерації, виявивши його за допомогою дрона.

Кадри ударів українських БПЛА по позиції російських окупантів були опубліковані у Telegram-каналі WORMBUSTERS.

Знищення позиції операторів ЗС РФ

Судячи з оприлюдненого відео, росіяни самі привели дрон ЗСУ до свого укриття. Оператори помітили підвал, який слугував ЗС РФ укриттям, а також супутникову антену та термінал Starlink біля входу.

Важливо

Далі слідують кадри знищення позиції за допомогою FPV-дронів. Спочатку український безпілотник уразив Starlink, позбавивши окупантів зв’язку. Після цього ЗСУ показали низку атак БПЛА по всіх можливих укриттях ворога.

"Зруйнували підвал. Знищили "Старлінк", — констатували автори відео.

Нагадаємо, російська компанія КБ "Валькірія" представила новий дрон-матку RD-8, яким можна керувати через супутниковий інтернет Starlink.

Фокус також повідомляв, що російська сторона заявила про створення власної системи супутникового зв'язку, здатної замінити Starlink.