Росія створює свій Starlink: що відомо про проект супутникового зв'язку "Рассвет"
Російська сторона заявила про створення власної системи супутникового зв'язку, яку можна порівняти за призначенням з американським Starlink. За словами глави "Роскосмосу" Дмитра Баканова, кілька дослідних зразків уже пройшли випробування на орбіті, а серійні — модифіковані "відповідним чином".
В ефірі пропагандистської програми "Соловйов LIVE" Баканов відповів на запитання про те, що російські військові, як і бійці Сил оборони України, використовують американські термінали. Керівник "Роскосмосу" повідомив, що проєкт дістав назву "Рассвет" і розробляється в рамках компанії "Бюро 1440".
"Ми відповімо на Starlink проєктом "Рассвет", розробленим "Бюро 1440". Ми створимо низькоорбітальні супутники широкосмугового зв'язку", — заявив Дмитро Баканов.
Очікується, що розгортання супутникового угруповання широкосмугового доступу до Інтернету, аналогічного системі Starlink, розпочнеться з грудня 2025 року.
Реалізація проєкту "Рассвет"
Оглядачі польського видання Defence24 у зв'язку з цим пишуть, що інформації про проєкт вкрай мало. Відомо, що перші 80-кілограмові супутники були виведені на орбіту в червні 2023 року, а через три місяці "Бюро 1440" заявило про встановлення супутникового інтернет-з'єднання.
Також 2024 року у ЗМІ повідомляли, що з космодрому Плесецьк за допомогою ракети-носія "Союз-2.1б" був проведений другий запуск — у космос виведено три супутники з технологією зв'язку 5G NTN (Non-Terrestrial-Network). Причому тоді портал Space Voyaging написав, що російська компанія планує запустити 900 супутників на низьку навколоземну орбіту до 2035 року.Важливо
На думку аналітиків, Москва розглядає супутниковий зв'язок як елемент цифрового суверенітету і засіб протидії західним технологічним перевагам. Starlink, створений SpaceX, уже відіграє значну роль у військових конфліктах, включно з війною в Україні, де термінали забезпечують зв'язок навіть в умовах зруйнованої інфраструктури.
Сьогодні у SpaceX понад 7000 активних супутників і майже 5 мільйонів користувачів по всьому світу. При цьому запуски нових апаратів виконуються кілька разів на тиждень.
Військові технології РФ — деталі
Нагадаємо, на початку вересня стало відомо, що російська компанія КБ "Валькірія" представила новий дрон-матку RD-8, яким можна керувати через супутниковий інтернет Starlink. На думку фахівців, такі безпілотники вельми небезпечні, оскільки практично невразливі для традиційних засобів РЕБ і здатні завдавати ударів у тилу.
15 вересня командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді з позивним "Мадяр" повідомив, що термінали Starlink перестали працювати по всій лінії фронту в Україні. Аналогічні проблеми також були зафіксовані в липні. Зв'язок тоді зник, зокрема, на найгарячіших напрямках: Харківському, Донецькому та Запорізькому.