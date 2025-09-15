Глобальний збій: термінали Starlink не працюють по всій лінії фронту в Україні, — "Мадяр"

Збій у компанії SpaceX призвів до того, що на лінії фронту в Україні не працює інтернет Starlink. З проблемою зіткнулися користувачі в кількох країнах.

Термінали Starlink перестали працювати по всій лінії фронту в Україні. Про це повідомив командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді з позивним "Мадяр".

Минулого разу проблеми з інтернетом Starlink фіксували в липні. Зв'язок тоді зник, зокрема, на найгарячіших напрямках: Харківському, Донецькому та Запорізькому.

Сервіс Downdetector зазначає, що збої в роботі супутникової системи Starlink спостерігаються в низці країн Європи та Азії, а також у США і Канаді. Перебої почалися близько 7:00 за Києвом.

Більшість скарг пов'язані з проблемами під час підключення інтернету: до 40% користувачів повідомляли про повне відключення.

Станом на 8:02 зв'язок поступово почав відновлюватися. Повторився глобальний збій на SpaceX, зауважив командувач "Мадяр".

Нагадаємо, компанія SpaceX ввела плату за режим очікування в користуванні супутникового інтернету Starlink. У тарифних планах "Мандрівний" (Roam), "Пріоритет" (Priority) і "Домашній" (Residential) передбачено "плату за паузу" в розмірі $5 на місяць.

Китай раніше запустив супутниковий інтернет, який у п'ять разів швидший за Starlink. Вчені змогли розробити технологію швидкості передачі даних в 1 гігабіт за секунду.