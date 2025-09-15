Глобальный сбой: терминалы Starlink не работают по всей линии фронта в Украине, — "Мадяр"

Сбой в компании SpaceX привел к тому, что на линии фронта в Украине не работает интернет Starlink. С проблемой столкнулись пользователи в нескольких странах.

Терминалы Starlink перестали работать по всей линии фронта в Украине. Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди с позывным "Мадяр".

В прошлый раз проблемы с интернетом Starlink фиксировали в июле. Связь тогда пропала, в том числе, на самых горячих направлениях: Харьковском, Донецком и Запорожском.

Сервис Downdetector отмечает, что сбои в работе спутниковой системы Starlink наблюдаются в ряде стран Европы и Азии, а также в США и Канаде. Перебои начались около 7:00 по Киеву.

Большинство жалоб связаны с проблемами при подключении интернета: до 40% пользователей сообщали о полном отключении.

По состоянию на 8:02 связь постепенно начала восстанавливаться. Повторился глобальный сбой на SpaceX, заметил командующий "Мадяр".

Напомним, компания SpaceX ввела плату за режим ожидания в пользовании спутникового интернета Starlink. В тарифных планах "Странствующий" (Roam), "Приоритет" (Priority) и "Домашний" (Residential) предполагается "плата за паузу" в размере $5 в месяц.

Китай ранее запустил спутниковый интернет, который в пять раз быстрее Starlink. Ученые смогли разработать технологию скорости передачи данных в 1 гигабит за секунду.