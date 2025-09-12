SpaceX вводит платную "паузу" для Starlink: сколько теперь стоит режим ожидания

Компания SpaceX заменила бесплатную паузу на подписки спутниковый интернет Starlink на платный режим.

Ранее Starlink предоставляла возможность временно приостановить подписку бесплатно. Теперь пользователи получили письма предупреждения, в которых сказано, что новый режим ожидания необходимо активировать в настройках до 13 сентября, сообщает NV Бизнес.

Сообщается, что пользователи тарифных планов Странствующий (Roam), Приоритет (Priority) и Домашний (Residential) должны будут платить за "паузу" около 5 долларов в месяц. При этом бизнес-клиенты и владельцы корпоративных аккаунтов не могут приостановить обслуживание в режиме ожидания.

В режиме ожидания скорость загрузки и выгрузки составляет до 500 Кбит/с. Этого достаточно, чтобы звонить, отправлять сообщения, получать обновления ПО и мгновенно возобновить обслуживание.

Как отмечают в издании, если не активировать новую услугу до 13 сентября, SpaceX автоматически отменяет приостановленную линию обслуживания бесплатно. Для этого не нужно выполнять никаких действий. Чтобы восстановить подписку после полной отмены нужно будет войти в аккаунт на сайте Starlink, активировать услугу и выбрать тарифный план.

Напомним, украинская компания Stetman разрабатывает спутниковую сеть UASAT как отечественную альтернативу интернету Starlink.

Фокус также сообщал, что в Китае запустили спутниковый интернет в пять раз быстрее, чем Starlink.