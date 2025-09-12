SpaceX вводить платну "паузу" для Starlink: скільки тепер коштує режим очікування

Компанія SpaceX замінила безкоштовну паузу на підписки супутниковий інтернет Starlink на платний режим.

Related video

Раніше Starlink надавала можливість тимчасово призупинити підписку безплатно. Тепер користувачі отримали листи попередження, у яких сказано, що новий режим очікування необхідно активувати у налаштуваннях до 13 вересня, повідомляє NV Бізнес.

Повідомляється, що користувачі тарифних планів Мандрівний (Roam), Приоритет (Priority) та Домашній (Residential) матимуть платити за "паузу" близько 5 доларів на місяць. При цьому бізнес-клієнти та власники корпоративних акаунтів не можуть призупинити обслуговування в режимі очікування.

У режимі очікування швидкість завантаження та вивантаження становить до 500 Кбіт/с. Цього достатньо, щоб телефонувати, надсилати повідомлення, отримувати оновлення ПО та миттєво поновити обслуговування.

Важливо

"Найкращий подарунок путінським силам": Польща не зможе платити за Starlink для України

Як зазначають у виданні, якщо не активувати нову послугу до 13 вересня, SpaceX автоматично скасовує призупинену лінію обслуговування безкоштовно. Для цього не потрібно виконувати жодних дій. Щоб відновити підписку після повного скасування потрібно буде увійти в акаунт на сайті Starlink, активувати послугу та обрати тарифний план.

Нагадаємо, українська компанія Stetman розробляє супутникову мережу UASAT як вітчизняну альтернативу інтернету Starlink.

Фокус також повідомляв, що у Китаї запустили супутниковий інтернет у п’ять разів швидший, ніж Starlink.