Россия создает свой Starlink: что известно о проекте спутниковой связи "Рассвет"

Российская сторона заявила о создании собственной системы спутниковой связи, сравнимой по назначению с американским Starlink. По словам главы "Роскосмоса" Дмитрия Баканова несколько опытных образцов уже прошли испытания на орбите, а серийные — модифицированы "соответствующим образом".

В эфире пропагандистской программы "Соловьев LIVE" Баканов ответил на вопрос о том, что российские военные, как и бойцы Сил обороны Украины, используют американские терминалы. Руководитель "Роскосмоса" сообщил, что проект получил название "Рассвет" и разрабатывается в рамках компании «Бюро 1440».

"Мы ответим на Starlink проектом "Рассвет", разработанным "Бюро 1440". Мы создадим низкоорбитальные спутники широкополосной связи", — заявил Дмитрий Баканов.

Ожидается, что развертывание спутниковой группировки широкополосного доступа в Интернет, аналогичной системе Starlink, начнется с декабря 2025 года.

Реализация проекта "Рассвет"

Обозреватели польского издания Defence24 в этой связи пишут, что информации о проекте крайне мало. Известно, что первые 80-килограммовые спутники были выведены на орбиту в июне 2023 года, а через три месяца «Бюро 1440» заявило об установлении спутникового интернет-соединения.

Также в 2024 году в СМИ сообщали, что с космодрома Плесецк с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1б" был проведен второй запуск — в космос выведены три спутника с технологией связи 5G NTN (Non-Terrestrial-Network). Причем тогда портал Space Voyaging написал, что российская компания планирует запустить 900 спутников на низкую околоземную орбиту к 2035 году.

По мнению аналитиков, Москва рассматривает спутниковую связь как элемент цифрового суверенитета и средство противодействия западным технологическим преимуществам. Starlink, созданный SpaceX, уже играет значительную роль в военных конфликтах, включая войну в Украине, где терминалы обеспечивают связь даже в условиях разрушенной инфраструктуры.

Сегодня у SpaceX более 7000 активных спутников и почти 5 миллионов пользователей по всему миру. При этом запуски новых аппаратов выполняются несколько раз в неделю.

Напомним, в начале сентября стало известно, что российская компания КБ "Валькирия" представила новый дрон-матку RD-8, который может управляться через спутниковый интернет Starlink. По мнению специалистов, такие беспилотники весьма опасны, поскольку практически неуязвимы для традиционных средств РЭБ и способны наносить удары в тылу.

15 сентября командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди с позывным "Мадяр" сообщил, что терминалы Starlink перестали работать по всей линии фронта в Украине. Аналогичные проблемы также были зафиксированы в июле. Связь тогда пропала, в том числе, на самых горячих направлениях: Харьковском, Донецком и Запорожском.