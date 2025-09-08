Новый российский дрон RD-8 управляется через спутник Starlink: в чем его опасность

Российская компания КБ "Валькирия" представила новый дрон-матку RD-8, который может управляться через спутниковый интернет Starlink. Такие беспилотники практически неуязвимы для традиционных средств РЭБ и могут наносить удары в тылу.

Дрон, замеченный на недавней выставке, представляет собой многоцелевую платформу, способную выполнять функции разведчика, ретранслятора или носителя FPV-дронов. Его главная особенность — управление не только по радиоканалу, но и через Starlink или мобильные сети, пишет militarnyi.com.

Технология несет в себе серьезную угрозу. В России протокол Starlink не работает, однако он поддерживается на всей территории Украины. Таким образом противник получает возможность управлять дронами в глубоком тылу, где традиционные средства РЭБ бессильны. Это позволяет проводить разведку и наносить удары по объектам, которые ранее считались недосягаемыми.

Что известно о дроне RD-8

RD-8 имеет размах крыльев 3,8 метра, гибридную силовую установку и может нести на себе два FPV-дрона с боевой частью по 3 кг каждый. Его дальность — до 150 км, а продолжительность полета — до 4,5 часов. Типичная скорость составляет 80 км/ч, максимальная — 200 км/ч. Дневная камера поддерживает 30-кратный зум, а ночью задействуется тепловизор. Также в линейке есть более крупная модель RD-12 с дальностью до 800 км, продолжительностью полета до 20 часов и грузоподъемностью вдвое больше (до 60 кг против 30 кг у RD-8).

Хотя официально оборудование Starlink в России не продается, существует черный рынок, который обеспечивает потребности вражеской армии. Терминалы закупаются в Европе, регистрируются на подставных лиц (в том числе, по слухам, с украинскими данными) и подпольно ввозятся в Россию. В результате блокировку обходят.

