Новий російський дрон RD-8 управляється через супутник Starlink: у чому його небезпека

Російська компанія КБ "Валькірія" представила новий дрон-матку RD-8, яким можна керувати через супутниковий інтернет Starlink. Такі безпілотники практично невразливі для традиційних засобів РЕБ і можуть завдавати ударів у тилу.

Дрон, помічений на нещодавній виставці, являє собою багатоцільову платформу, здатну виконувати функції розвідника, ретранслятора або носія FPV-дронів. Його головна особливість — управління не тільки по радіоканалу, а й через Starlink або мобільні мережі, пише militarnyi.com.

Технологія несе в собі серйозну загрозу. У Росії протокол Starlink не працює, проте він підтримується на всій території України. Таким чином противник отримує можливість керувати дронами в глибокому тилу, де традиційні засоби РЕБ безсилі. Це дає змогу проводити розвідку і завдавати ударів по об'єктах, які раніше вважалися недосяжними.

Що відомо про дрон RD-8

RD-8 має розмах крил 3,8 метра, гібридну силову установку і може нести на собі два FPV-дрони з бойовою частиною по 3 кг кожен. Його дальність — до 150 км, а тривалість польоту — до 4,5 годин. Типова швидкість становить 80 км/год, максимальна — 200 км/год. Денна камера підтримує 30-кратний зум, а вночі задіюється тепловізор. Також у лінійці є більша модель RD-12 з дальністю до 800 км, тривалістю польоту до 20 годин і вантажопідйомністю вдвічі більшою (до 60 кг проти 30 кг у RD-8).

Хоча офіційно обладнання Starlink у Росії не продається, існує чорний ринок, який забезпечує потреби ворожої армії. Термінали закуповують у Європі, реєструють на підставних осіб (зокрема, за чутками, з українськими даними) і підпільно ввозять у Росію. У результаті блокування обходять.

