Сидели в засаде: украинский FPV-дрон нашел и уничтожил БПЛА-"ждунов" РФ (видео)

Операторы FPV-дронов из отряда специального назначения Нацгвардии Украины Lazar`s Group заметили российские беспилотники, ожидавшие цели в засаде.

Российские беспилотники заблокировали дорогу, ожидая приближения украинской техники, однако были вовремя уничтожены. Соответствующие кадры опубликовал специалист в области радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов в своем Telegram-канале.

На видео видно три БПЛА на оптоволокне, которые сидят в засаде, ожидая жертву. К ним вплотную приближается украинский FPV-дрон, после чего следуют кадры горящих беспилотников на дороге.

По словам эксперта, эта тактика РФ достаточно успешна и приносит украинцам много проблем. Дроны-"ждуны" заставляют военных, которые передвигаются на машинах, постоянно смотреть в разные стороны, готовясь в любой момент открыть огонь, или покинуть транспорт.

"Дроны прячутся на трассах и перекрестках. Часто стоят на лесных дорогах в ожидании цели. Увидев технику, дрон взлетает и быстро атакует, оставляя мало времени на реакцию", — отметил "Флеш".

Напомним, офицер бригады "Рубеж" Владимир Черняк рассказал, что ВС РФ используют дроны-"ждуны", чтобы нарушать логистические маршруты Сил обороны Украины в Донецкой области.

Фокус также сообщал, что засады российских дронов были замечены на дорогах, тропинках и даже огородах приграничных сел Сумской области.