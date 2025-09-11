Сиділи у засідці: український FPV-дрон знайшов та знищив БПЛА-"ждунів" РФ (відео)

Оператори FPV-дронів із загону спеціального призначення Нацгвардії України Lazar`s Group помітили російські безпілотники, що очікували на цілі у засідці.

Російські безпілотники заблокували дорогу, очікуючи наближення української техніки, однак були вчасно знищені. Відповідні кадри опублікував фахівець в галузі радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов у своєму Telegram-каналі.

На відео видно три БПЛА на оптоволокні, що сидять у засідці, очікуючи на жертву. До них впритул наближається український FPV-дрон, після чого слідують кадри палаючих безпілотників на дорозі.

Важливо

За словами експерта, ця тактика РФ досить успішна і приносить українцям багато проблем. Дрони-"ждуни" змушують військових, які пересуваються на машинах, постійно дивитися в різні боки, готуючись в будь-який момент відкрити вогонь, або покинути транспорт.

"Дрони ховаються на трасах і перехрестях. Часто стоять на лісових дорогах в очікуванні цілі. Побачивши техніку, дрон злітає і швидко атакує, залишаючи мало часу на реакцію", — зазначив "Флеш".

Нагадаємо, офіцер бригади "Рубіж" Володимир Черняк розповів, що ЗС РФ використовують дрони-"ждуни", щоб порушувати логістичні маршрути Сил оборони України в Донецькій області.

Фокус також повідомляв, що засідки російських дронів були помічені на дорогах, стежках та навіть городах прикордонних сіл Сумської області.