Загроза логістиці ЗСУ: офіцер розповів про небезпечні російські "дрони-ждуни" (відео)

Росія активно намагається порушувати логістичні маршрути Сил оборони України на Донеччині, використовуючи для цього всі доступні засоби — від аеророзвідки до масового застосування FPV-дронів, включно з так званими "дронами-ждунами".

Про це розповів офіцер бригади "Рубіж" Володимир Черняк в ефірі "24 Каналу", коментуючи ситуацію на Покровському напрямку.

Дрони РФ — офіцер Черняк про безпіоолтників-ждунів на Донбасі див. з 9:30

"Росіяни віддають перевагу всьому, що може порушити нашу логістику. І піхоті. Це те, чим ми займалися посилено з 2022 року, тому що без логістики війни не буде, тому що не буде чим воювати. А росіяни це зрозуміли відносно недавно і намагаються залучати різні підрозділи для цього", — повідомив Черняк.

За його словами, основним завданням окупантів від початку літа стало не лише просування на Донеччині, а й систематичне виведення з ладу української логістики. З цією метою противник залучає спеціалізовані підрозділи БПЛА, включно з відомим у вузьких колах "Рубіконом", який спеціалізується саме на таких вузькопрофільних завданнях. А ось бронетехніку та артилерію використовують рідше, оскільки ставка робиться на дрони, зазначив офіцер.

Крім того, росіянами ведеться ретельна аеророзвідка для пошуку маршрутів підвезення боєкомплекту та ротації особового складу. Така тактика, на жаль, приносить свої результати — навіть броньована техніка після вдалого ураження дроном уже не може виконати логістичне завдання.

Черняк підкреслив, що логістичних маршрутів на лінії фронту небагато, тому їхнє виведення з ладу сильно ускладнює постачання. У такій ситуації доводиться покладатися на наземні безпілотні платформи, які можуть везти до 300 кг навантаження, адже інша техніка стає легкою здобиччю безпілотників.

"Броньовані автомобілі, пікапи, мотоцикли є доволі легкою мішенню для російських дронів, особливо "дронів-чеканів", яких дуже багато на лінії бойового зіткнення, і які просто можуть до 6 годин чекати на логістичних маршрутах. І коли бачать, що їде військова машина, вони починають на неї полювати", — каже військовий.

Такі апарати, за словами офіцера, становлять особливу загрозу — вони залишаються непоміченими до початку атаки, потім вони переслідують ціль і атакують. А коли ціль підбито, росіяни запускають додаткові дрони, щоб знищити її остаточно. Водночас, якщо "ждунів" вдається виявити, найчастіше їх знешкоджують.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський заявив, що росіяни продовжують адаптуватися і копіювати успішні українські рішення в галузі безпілотних систем. За його словами, мають місце свого роду "технологічні перегони", і перемога буде за тими, хто здатен не просто модернізувати готові рішення, а й випереджати в них.