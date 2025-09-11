У Росії похвалилися FPV-дроном з автоматом Калашникова: як його хочуть використовувати (відео)

Російські інженери з компанії "Девайс Консалтинг" показали на виставці "Дронница-2025" у Великому Новгороді FPV-дрон "ИП Арбалет", озброєний автоматом "Калашникова".

Related video

Його планують використовувати для штурму позицій, прикриття колон і знищення ворожих БПЛА зі швидкістю польоту до 110 км/год. На цю розробку окупантів звернув увагу український Telegram-канал Ukraine context, який опублікував відеоролик одного з учасників заходу.

"ІП Арбалет" зроблений на базі 10-дюймового FPV-дрона дрізд із польотним контролером DeviceF40SD, який забезпечує стабілізацію, навігацію та автоматизацію польоту, а також точне виконання маневрів. Як заявляють творці, квадрокоптер може пролетіти до 15 км, піднімати корисне навантаження вагою до 4 кг, а при цьому розганятися до 100 км/год і підніматися на висоту до 5 км. Утім, час польоту обмежений 8 хвилинами.

Автомат АКС-74У з магазином на 30 патронів кріпиться бічною частиною знизу дрона за допомогою кронштейна. Судячи з відео, у "ІП Арбалет" немає системи компенсації віддачі, хоча росіяни заявляють про високу точність стрільби. Передбачається, що коли патрони закінчаться, БПЛА повертатиметься до оператора для перезаряджання і повторного застосування.

Вартість "ІП Арбалет" оцінили в 140 тисяч рублів (близько 1650 доларів). Розробники не уточнюють, чи входить до неї вартість автомата. "Девайс Консалтинг" заявляє, що може виробляти до 500 таких дронів на місяць.

У 2024 році українська команда "Дикі Шершні" створила свій FPV-дрон з автоматом. З його допомогою оператори ЗСУ обстріляли посадку, де сховалися російські солдати. Розробники визнали, що систему потрібно вдосконалити.

Раніше Фокус писав, чому дрони з автоматичною зброєю масово не використовують у боях. Одна з найбільших проблем — низька точність стрільби через віддачу, яка також заважає стабільному польоту.