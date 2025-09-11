В России похвастались FPV-дроном с автоматом Калашникова: как его хотят использовать (видео)

Российские инженеры из компании "Девайс Консалтинг" показали на выставке "Дронница-2025" в Великом Новгороде FPV-дрон "ИП Арбалет", вооруженный автоматом "Калашникова".

Related video

Его планируют использовать для штурма позиций, прикрытия колонн и уничтожения вражеских БПЛА со скоростью полета до 110 км/ч. На эту разработку оккупантов обратил внимание украинский Telegram-канал Ukraine context, который опубликовал видеоролик одного из участников мероприятия.

"ИП Арбалет" сделан на базе 10-дюймового FPV-дрона дрозд с полетным контроллером DeviceF40SD, который обеспечивает стабилизацию, навигацию и автоматизацию полета, а также точное выполнение маневров. Как заявляют создатели, квадрокоптер может пролететь до 15 км, поднимать полезную нагрузку весом до 4 кг, а при этом разгоняться до 100 км/ч и подниматься на высоту до 5 км. Впрочем, время полета ограничено 8 минутами.

Автомат АКС-74У з магазином на 30 патронов крепится боковой частью снизу дрона при помощи кронштейна. Судя по видео, у "ИП Арбалет" нет системы компенсации отдачи, хотя россияне заявляют о высокой точности стрельбы. Предполагается, что когда патроны закончатся, БПЛА будет возвращаться к оператору для перезарядки и повторного применения.

Стоимость "ИП Арбалет" оценили в 140 тысяч рублей (около 1650 долларов). Разработчики не уточняют, входит ли в нее стоимость автомата. "Девайс Консалтинг" заявляет, что может производить до 500 таких дронов в месяц.

В 2024 году украинская команда "Дикі Шершні" создала свой FPV-дрон с автоматом. С его помощью операторы ВСУ обстреляли посадку, где укрылись российские солдаты. Разработчики признали, что систему нужно усовершенствовать.

Ранее Фокус писал, почему дроны с автоматическим оружием массово не используют в боях. Одна из самых больших проблем — низкая точность стрельбы из-за отдачи, которая также мешает стабильному полету.